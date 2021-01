Biden attiva account Twitter, ma non avrà (almeno per ora) i follower Trump

AGI - Il presidente eletto Joe Biden ha attivato il suo account Twitter da presidente eletto degli Stati Uniti ma, in base alle regole stabilite dal social network, è stato costretto a ripartire da zero follower. Secondo la Bbc lo staff di Biden non ha preso bene la decisione, che comunque segna un cambio di rotta rispetto alla transizione da Barack Obama a Donald Trump che aveva ricevuto l’account @POTUS con tutti i follower raccolti negli anni.

Il nuovo account di Biden è @PresElectBiden e diventerà @POTUS solo dopo l’insediamento del 20 gennaio. Nelle prime 9 ore dall’attivazione l’account ha raggiunto poco meno di mezzo milione di follower. Twitter non ha spiegato il perché della decisione. In un post sul proprio blog l’azienda il 14 gennaio scorso aveva precisato che “gli account istituzionali non manterranno automaticamente i follower delle amministrazioni precedenti”, ma senza spiegare la ragione.

Sul nuovo profilo di Biden, il presidente eletto ha condiviso finora solo un tweet: "Gente, questo sarà il mio account ufficiale da Presidente degli Stati Uniti. Alle 12:01 del 20 gennaio, diventerà @POTUS. Fino ad allora, userò @JoeBiden".