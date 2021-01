Riunione di emergenza all'Oms, preoccupano le nuove varianti del virus

In una dichiarazione all'AGI, il numero due dell'Oms sostiene che gli fu detto "esplicitamente di non informare il Ministero della Salute" della pubblicazione. A 'Non è l'Arena' il funzionario dell'Organizzazione, Francesco Zambon, ha affermato che Guerra gli chiese di "falsificare" la data del piano pandemico contenuto nel Rapporto sulla gestione della pandemia in Italia