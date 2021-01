Trump è il primo presidente della storia Usa sottoposto a 2 impeachment

AGI - Donald Trump è il primo presidente della storia americana ad essere stato sottoposto per due volte alla procedura di impeachment dalla Camera dei Rappresentanti. L'Aula ha raggiunto la maggioranza dei voti necessari per approvare la messa in stato di accusa del presidente per "incitamento all'insurrezione". Alle 22.30 di mercoledì 13 gennaio sono 10 i repubblicani che hanno votato a favore dell'impeachment di Trump.