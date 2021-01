"L'impeachment sta provocando molta rabbia", dice Trump

AGI - L'impeachment che i democratici alla Camera potrebbero votare già domani "è il prosieguo della più grande caccia alle streghe della storia". Lo ha detto il presidente Donald Trump lasciando la Casa Bianca per volare in Texas. "Credo - ha aggiunto - che stia provocando molta rabbia"."Non vogliamo alcuna violenza, mai - ha rimarcato Trump - l'impeachment è ridicolo, sta provocando una rabbia incredibile eppure lo stanno facendo. E' una cosa terribile quella che stanno facendo". Poi ha avvertito i leader democratici di Camera e Senato: "Per Nancy Pelosi e Chuck Schumer proseguire su questa strada penso significhi mettere in pericolo il paese".

Il presidente Donald Trump ha difeso le parole pronunciate la settimana scorsa prima dell'assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill. "La gente ha pensato che quello che ho detto fosse totalmente appropriato", ha sostenuto Trump, che ha poi puntato il dito contro le parole dette da altri "politici di alto livello, rispetto ai terribili scontri quest'estate a Portland e Seattle e in altri posti". "Questo - ha sostenuto Trump - è stato il vero problema, quello che loro hanno detto".