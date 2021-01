Arrestato fra i teppisti di Capitol Hill il figlio di un giudice di Brooklyn

AGI - E' stato arrestato il figlio di un giudice della Corte Suprema di Brooklyn che era tra i teppisti pro Trump che hanno preso d'assalto il Campidoglio la sera del 6 gennaio.

Aaron Mostofsky, son of a Brooklyn Supreme Court judge, arrested by the FBI this morning for his participation in the Capitol siege, per @AaronKatersky



