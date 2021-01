Disneyland diventa un mega centro di vaccinazioni in California

AGI - In California nei prossimi giorni il parco divertimenti di Disneyland sarà trasformato nel più grande centro di vaccinazione anti-Covid della regione. Lo hanno annunciato le autorità della contea di Orange, ricordando che il mega parco giochi era chiuso al pubblico dallo scorso marzo a causa della pandemia, che fa degli Stati Uniti il Paese più colpito al mondo, con oltre 376 mila vittime e più di 22,6 milioni di contagi.

“Disneyland Resort, che è il più grande datore di lavoro della contea di Orange, si è mobilitato per accogliere il primo grande centro di vaccinazione della regione, attuando un lavoro monumentale nel nostro processo di distribuzione dei vaccini”, ha dichiarato il rappresentante della contea, Andrew Do, in attesa della creazione di altri centri vaccinali. “Disneyland Resort è fiero di aiutare a sostenere la contea di Orange e la città di Anaheim per lottare contro il Covid-19”, ha scritto Pamela Hymel, medico responsabile del parco.

Il centro di vaccinazione anti-Covid di Disneyland dovrebbe essere operativo prima del fine settimana.