Pence assisterà all'insediamento di Biden

AGI - Il vice presidente Usa, Mike Pence, parteciperà alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, secondo quanto riporta la stampa americana, citando “una fonte a conoscenza dei piani” del vice di Donald Trump. Nei giorni scorsi, Pence aveva fatto filtrare che aveva intenzione di partecipare, ma che aspettava un invito. Biden, dal canto suo, aveva detto che sarebbe stato “onorato” di avere il vice presidente al suo giuramento, aggiungendo che sarebbe stato meglio che non ci fosse Trump, il quale aveva già annunciato la sua assenza.

Intanto Trump non ha ordinato le bandiere a mezz'asta sugli edifici federali in onore dell'agente della Capitol Police, Brian D. Sicknick, rimasto ucciso nel tentativo di respingere l'assalto dei sostenitori di Trump all'edificio del Congresso a Washington, il giorno dell'Epifania. Mentre le bandiere al Campidoglio sono state poste a mezz'asta, fa notare il New York Times (Nyt), Trump non ha dato disposizioni simili per gli edifici del governo federale sotto la sua giurisdizione. Alla richiesta di chiarimenti del Nyt, la portavoce della Casa Bianca non ha risposto. Il presidente uscente, inoltre, a differenza del suo vice Mike Pence, non ha contattato la famiglia di Sicknick per porgere le sue condoglianze.