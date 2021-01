Biden: "I responsabili della morte dell'agente a Capitol Hill pagheranno"

AGI - I responsabili della morte dell'agente di polizia ucciso durante gli scontri al Congresso pagheranno. Lo ha detto parlando a Wilmington dove sta presentando le ultime nomine della sua squadra di governo.

Il presidente eletto Joe Biden esprime le sue condoglianze alla famiglia dell'agente di polizia del Congresso ucciso durante l'assedio dei sostenitori di Donald Trump.

Biden reclama una rapida conferma delle sue nomine di governo, subito dopo l'inaugurazione del 20 gennaio. Biden sarà il primo presidente della storia americana recente ad insediarsi alla Casa Bianca con quasi nessun ministro confermato dal Senato. Di solito viene confermato almeno il team di sicurezza nazionale prima dell'insediamento di un presidente americano.

Intanto Joe Biden ha presentato le sue ultime nomine di governo: la governatrice di Rhode Island Gina Raimondo scelta come segretario al Commercio, e il sindaco di Boston Marthy Walsh, indicato come segretario al Lavoro. Completando la sua squadra, Biden sottolinea come sia "la più rappresentativa d'America", con tante donne e tanti esponenti delle minoranze.