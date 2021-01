Il Congresso americano ha certificato la vittoria di Joe Biden

AGI - Il Congresso Usa presieduto dal vicepresidente Mike Pence ha certificato la vittoria del presidente eletto Joe Biden, che ha avuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 ottenuti dal presidente uscente Donald Trump.

Con il conteggio dei voti del Vermont (3 voti per Biden) i voti hanno superato la maggioranza richiesta di 270 confermando il presidente Biden e la vicepresidente Kamala Harris alla Casa Bianca.

La certificazione avviene dopo l'attacco di ieri alla sede del Congresso a Capitol Hill da parte di un gruppo di sostenitori di Donald Trump, per cercare di ostacolare i lavori degli eletti. Normalmente, la certificazione da parte delle due Camere in sessione congiunta è considerata un passaggio di routine della transizione fra un presidente e l'altro; ma quest'anno la procedura ha assunto una particolare rilevanza dopo le proteste del presidente uscente e il suo mancato riconoscimento della sconfitta elettorale.

Ieri lo stesso Trump si era rivolto ai suoi sostenitori più agguerriti, riuniti a Washington per fare pressioni sulle camere, e dopo il suo comizio c'è stato l'attacco al Congresso.

Respinte le mozioni contro i risultati elettorali in Arizona e Pennsylvania

Il Senato e la Camara dei Rappresentanti statunitense hanno bocciato l'obiezione rispetto all'assegnazione dei grandi elettori dell'Arizona a Joe Biden.

Al Senato la mozione è stata affondata con 93 no e 6 si, mentre alla Camera è stata respinta con 303 no e 122 si.

Successivamente sia il Senato che la Camera degli Usa, in due votazioni distinte, hanno bocciato ad ampia maggioranza anche l'obiezione presentata da alcuni eletti repubblicani sui risultati delle elezioni presidenziali in Pennsylvania.

Dopo che il Senato aveva bocciato l'obiezione sui risultati elettorali in Pennsylvania con 92 voti contro 7, il risultato alla Camera ha visto vincere il no all'obiezione con 282 deputati contro 138.

Ora il Congresso torna a riunirsi in plenaria per continuare il conto dei voti nei singoli stati in ordine alfabetico: dopo la Pennsylvania ne restano 12.

Non è previsto che ci siano ulteriori intoppi verso la conclusione del conteggio dei voti; ci si attende un'obiezione della Camera sul risultato in Wisconsin, ma non dovrebbe disporre dell'appoggio di almeno un senatore come previsto perché si proceda alla discussione.

Il bilancio dell'assalto al Capitol Hill è di 4 morti

Quattro persone hanno perso la vita nelle proteste a Capitol Hill dei sostenitori di Donald Trump contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. Lo ha reso noto la polizia di Washington Dc.

Il capo della polizia metropolitana di Washington Dc, Robert J. Contee, ha precisato che gli arresti sono stati 52 e che hanno partecipato alle marcia di Washington "Save America" circa 45.000 persone.

Tra le quattro vittime c'è anche la donna raggiunta da un colpo di pistola al petto a Capitol Hill. Si tratta di una sostenitrice di Donald Trump, Ashli Babbit. Lo ha confermato la famiglia.

La polizia ha confermato che sono stati rinvenuti ordigni esplosivi davanti al quartier generale sia del Dnc (Democratic National Convention) e sia dell'Rnc (Republican National Convention).

È stato inoltre individuato un veicolo vicino al Congresso con un fucile e molotov.

Intanto la sindaca di Washington D.C, Muriel Bowser, ha deciso di estendere lo stato di emergenza, compreso quindi il coprifuoco serale, proclamato alle 18 di ieri dopo l'assalto al Capitol Hill da parte di un gruppo di sostenitori del presidente uscente Donald Trump per 15 giorni, ovvero fino al giorno dopo l'"inauguration day" in cui il presidente eletto Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca.

"Le proteste di oggi sono degenerate nella violenza - ha detto Bowser - molti dei manifestanti sono arrivati armati e con l'obiettivo di compiere atti di violenza, utilizzando sostanze irritanti, mattoni, bottiglie ma anche armi da fuoco. Hanno violato la sicurezza del Campidoglio per interrompere la procedura di certificazione dei risultati elettorali".

Anche nei prossimi 15 giorni, quindi, nella capitale Usa sarà vietato uscire di casa dopo le 18.