M ike Pence: "La violenza si fermi subito"

"La violenza e la distruzione che stanno avvenendo al Campidoglio Usa devono fermarsi e devono fermarsi ora". Lo scrive su Twitter il vicepresidente Usa, Mike Pence. "Tutti coloro coinvolti devono rispettare gli agenti delle forze dell'ordine e lasciare subito l'edificio", scrive Pence, "la protesta pacifica e' diritto di ogni americano ma questo attacco al nostro Campidoglio non sara' tollerato e le persone coinvolte saranno perseguite al livello massimo consentito dalla legge".

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.