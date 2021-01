Estero

Israele è primo nella corsa alla vaccinazione. La Ue resta indietro

Già immunizzati oltre un milione di israeliani. Al secondo posto il Bahrein, terza la Gran Bretagna. L'Europa a rilento: in Germania lotteria per le dosi nelle case di riposto gli scienziati parlano di "grave fallimento", in Francia inoculate solo poco più di 300 fiale