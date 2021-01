L'Oms ha approvato il vaccino Pfizer/BioNTech

AGI - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il vaccino Pfizer/BioNTech per uso d'emergenza, aprendo la strada ai Paesi in via di Sviluppo per avviare campagne di vaccinazioni. Lo ha riferito la Cnn, ricordando che il via libera dell'agenzia Onu permette alle nazioni che non hanno enti regolatori propri o i mezzi per valutare rigorosamente l'efficacia e la sicurezza dei sieri, di poter accelerare i processi di approvazione e avviare i programmi di vaccinazione. Il siero Pfizer è stato approvato per primo dal Regno Unito, seguito da Usa, Canada e Ue.