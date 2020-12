La Gran Bretagna ha dato il via libera al vaccino AstraZeneca

AGI - Via libera in Gran Bretagna al vaccino Oxford-AstraZeneca. L'ok è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari.

La Gran Bretagna è il primo Paese che approva l'uso del vaccino Oxford-AstraZeneca.

Ieri l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha fatto sapere che molto probabilmente non sarà in grado di approvare gennaio l'immunizzante. Il vice direttore esecutivo di Ema, Noel Wathion ha spiegato che l'agenzia europea del farmaco non ha ancora ricevuto la domanda di approvazione. La Gran Bretagna ha dato invece il via libera al vaccino - interamente prodotto in casa, fiore all'occhiello della ricerca scientifica e tecnologia nazionale, e si prepara all'inizio della campagna di vaccinazione, fissato per il 4 gennaio.