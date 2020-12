Sparatoria vicino alla sede Spd a Berlino, quattro uomini feriti

AGI - Articolo aggiornato alle ore 8,30.

Almeno quattro persone sono rimaste ferite a Berlino-Kreuzberg a colpi di pistola, lo ha annunciato poco fa la polizia, secondo i media tedeschi. Numerosi agenti pesantemente armati sono stati dispiegati intorno alla scena per cercare coloro che sono stati coinvolti nello scontro. È intervenuto un elicottero che ha fatto un giro sulla zona.

Teatro dello scontro a fuoco sarebbe in un portone di Stresemannstrasse, dove sarebbero stati trovati tre feriti. Il luogo è vicino alla sede del partito Spd. Un altro uomo ferito a una gamba è stato trovato nel vicino Landwehrkanal. Secondo la polizia, l'uomo si era buttato in acqua da solo. Intorno alla stazione della metropolitana Mockernbrucke, che si trova direttamente sul Landwehrkanal, la polizia ha perlustrato la zona.

Nei primi momenti dopo lo scontro la polizia non ha potuto fornire alcuna informazione sul movente della sparatoria, non erano disponibili ulteriori informazioni anche in riferimento all'operazione in corso.

A Berlino, scrive Zdf sul sito, ci sono frequenti scontri tra singoli gruppi o famiglie. Più di recente, c'è stata un'aggressione in un appartamento al piano terra e una contro un'auto a Kreuzberg dove sono stati sparati dei colpi a un uomo di 29 anni.