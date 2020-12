Un'autobomba è esplosa a Nashville

AGI - Un'esplosione ha scosso il centro di Nashville, in Tennessee. A saltare per aria è stata un auto, riferisce la Cnn, citando la polizia secondo cui è stato un atto "intenzionale". Agenti e vigili del fuoco sono sul posto.

L'esplosione è avvenuta alle 6.30 di mattina nella zona turistica tra Second Avenue e Commerce Street.

Immagini mostrano una colonna di fumo nero e fiamme, con un tappeto di vetri per terra e auto danneggiate.

Gli edifici attorno sono stati colpiti ma non c'è notizia al momento di vittime. E' presente sul posto una squadra di artificieri.

BREAKING NEWS: Police and fire crews are responding to an explosion in Downtown Nashville, Tennessee.#nashvilleexplosion

pic.twitter.com/VB0tGYdNRo