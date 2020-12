Pranzo di Natale per i 7 astronauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale

AGI - I sette astronauti e cosmonauti della Stazione spaziale internazionale festeggeranno il Natale a quasi 400 mila chilometri di distanza dalla Terra.

L’equipaggio è formato dagli astronauti della Nasa Kate Rubins, Victor Glover, Michael Hopkins e Shannon Walker, il giapponese Soichi Noguchi e i russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Svechkov.

I sette stanno organizzando il pranzo di Natale, ma avranno la possibilità di parlare con i loro familiari.

“Pregherò - ha raccontato Glover in un’intervista - per tutti coloro che non potranno tornare a casa dai loro cari. Noi li capiamo, siamo loro vicini e li penseremo tanto”.

Da quando nella Stazione spaziale Iss si alternano gli equipaggi, l’appuntamento delle feste viene sempre rispettato.

In passato alcuni astronauti hanno sfornato biscotti speciali per la ricorrenza. Lo scorso anno l’americana Jessica Meir celebrò il Natale ebraico, Hanukkah, mostrando un paio di colorate e speciali calze con la stella di David. La foto, con i piedi appoggiati sull’oblò e sullo sfondo la Terra, diventò virale sulla rete.