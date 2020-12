Anthony Fauci compie 80 anni ma per lui festa a sorpresa anticipata

AGI - Come si stupisce un marito con una festa a sorpresa per gli 80 anni dopo che gliela si è già organizzata per i 50, 60 e 70? Questo si deve essere chiesta la moglie di Anthony Fauci, Christine Grady, che lo sposò nel 1985, l'anno dopo che era diventato direttore dell'Istituto nazionale di allergia e malattie infettive americano (Niaid). L'ottantesimo compleanno del più noto immunologo americano cade alla vigilia di Natale e Christine, anche lei pezzo grosso della medicina e a capo di un Dipartimento nazionale di bioetica, si era già organizzata per una cenetta a casa con il marito (nel rispetto delle regole anti-Covid) con videochiamata alle tre figlie che vivono in altre città.

Il party a sorpresa

Domenica scorsa, però, lo ha sorpreso ancora una volta: alle 17,30 la scorta che lo protegge dopo le minacce ricevute per l'emergenza Covid ha prelevato al lavoro mettendogli insolitamente fretta per il rientro a casa. Lì c'erano ad attenderlo su Zoom una quindicina dei suoi amici più cari in collegamento dagli Stati Uniti, dai Caraibi, dalla Svizzera e dall'Italia, il Paese delle sue radici siciliane. Tutti insieme lo hanno accolto sul computer acceso urlandogli "Surprise!", come lo stesso Fauci ha raccontato al Guardian.