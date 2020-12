L'Ayatollah Khamenei ha lanciato l'account Twitter in italiano

AGI - La Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato un account Twitter in italiano. "Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso", è il primo tweet scritto in italiano. Oltre al Farsi, Khamenei ha altri account in arabo, inglese, francese e spagnolo.

Nelle scorse settimane si era diffusa sui social la notizia del deterioramento delle condizioni di salute di Khamenei ma è stata subito smentita dalle fonti ufficiali di Teheran.

La Guida suprema è apparso in pubblico, in seguito, il 16 dicembre scorso, per incontrare gli organizzatori delle commemorazioni previste per il primo anniversario, la prima settimana di gennaio, della morte del generale Qassem Soleimani, ucciso a Baghdad da un drone americano.

Negli anni Khamenei ha fatto di Twitter uno dei suoi principali canali di comunicazione, non solo con i seguaci, ma anche con l'esterno.

Il suo account farsi conta 320 mila follower mentre quello in inglese ne ha 866 mila. Ha poi altri account in altre lingue, tra cui francese, spagnolo, arabo, russo e tedesco.