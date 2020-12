Brexit: raggiunto l'accordo tra Ue e Gb

AGI - E' stato chiuso l'accordo commerciale sulla Brexit tra Unione Europea e Regno Unito.

Il premier britannico Boris Johnson ha celebrato il raggiungimento di un accordo con l'Ue per il post-Brexit postando su Twitter una foto con entrambi i pollici alzati. "L'accordo è fatto" è il commento che segue.

L'accordo bilaterale siglato da Unione Europea e Gran Bretagna è il "maggiore mai segnato da entrambe le parti, coprendo scambi per un valore pari a 668 miliardi di sterline nel 2019", si legge in un comunicato di Downing Street.

"Abbiamo realizzato questo ottimo accordo per l'intero Regno Unito in tempi record e in condizioni estremamente difficili, il che protegge l'integrità del nostro mercato interno e la posizione dell'Irlanda del Nord al suo interno". "Abbiamo portato a termine la Brexit e ora possiamo sfruttare appieno le fantastiche opportunità a nostra disposizione come nazione commerciale indipendente, stringendo accordi con altri partner in tutto il mondo".