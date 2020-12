Svolta nelle trattative sulla Brexit: Ue e Regno Unito a un passo dall'accordo

AGI - Ue e Regno Unito sarebbero arrivati a un'intesa sui contorni dello storico accordo commerciale post-Brexit. Secondo quanto riferito da diverse fonti, i negoziatori stanno dando gli ultimi ritocchi all'accordo che potrebbe addirittura essere annunciato già nelle prossime ore.

Una riunione degli ambasciatori dei 27, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, è prevista per domani. I diplomatici che rappresentano gli Stati membri dell'UE starebbero già esaminando alcune delle duemila pagine di testi giuridici concordati. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sarebbe stata in costante contatto con il primo ministro britannico Boris Johnson nelle ultime 72 ore e non è escluso che i due si sentano di nuovo in serata.