Intervengono in una lite domestica, 3 poliziotti uccisi in Francia

AGI - Tre poliziotti sono stati uccisi e un quarto ferito dopo essere intervenuti in una lite domestica in una frazione di Puy-de-Dome, nella Francia centrale. Gli agenti sono stati chiamati intorno a mezzanotte per salvare una donna, che si era rifugiata sul tetto dell'abitazione; arrivati sul posto sono stati presi di mira da un uomo che ha aperto il fuoco contro di loro. Un poliziotto è rimasto ucciso e un secondo ferito.

L'uomo di 48 anni ha poi dato fuoco alla casa e ucciso altri due agenti, ha riferito la procura, precisando che la donna è stata salvata. I pompieri sono sul posto per domare le fiamme. L'uomo è conosciuto alle forze dell'ordine per una questione legata alla custodia dei figli.