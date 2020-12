Gli italiani potranno rientrare dalla Gran Bretagna

AGI - Il governo italiano ha messo a punto un piano con voli speciali per il rientro dei connazionali dalla Gran Bretagna, dove si sta diffondendo una variante del nuovo coronavirus molto contagiosa. Lo fanno sapere fonti della Farnesina, specificando che potranno tornare in Italia dalla Gran Bretagna solo i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticita' e urgenza.

Tampone prima della partenza e all'arrivo

Le fonti precisano che "le misure per il rientro saranno ancora piu' strette, ovvero il tampone prima e dopo essere partiti" e che "comunque sara' obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia". Il piano e' stato deciso nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. Le misure restrittive non riguarderanno le merci.