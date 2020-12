Su cittadini e aziende americane pioveranno 900 miliardi di dollari

AGI - I leader del Congresso statunitense hanno raggiunto l'accordo sul pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari che fornirà pagamenti diretti e aiuti agli americani in difficoltà e fondi per le piccole imprese, gli ospedali, le scuole e la distribuzione di vaccini, superando mesi di stallo su una misura destinata a rilanciare l'economia colpita dalla pandemia. Lo scrive il New York Times.

Il senatore Mitch McConnell del Kentucky, leader della maggioranza, ha annunciato l'accordo stasera al Senato, dichiarando: "Possiamo finalmente riferire ciò che la nostra nazione ha bisogno di sentire da molto tempo: Altri aiuti sono in arrivo". Il senatore democratico, Chuck Schumer, ha detto che l'accordo "dovrebbe avere i voti per essere approvato dall'Aula".

Il nuovo pacchetto di stimoli per l'economia, che sarà votato oggi dal Congresso, prevede un nuovo round di finanziamenti per le piccole imprese nell'ambito del Paycheck Protection Program, 300 dollari di incremento per sussidi settimanali di disoccupazione per 11 settimane, pagamenti diretti da 600 dollari, maggiori finanziamenti per le scuole, per i test sul coronavirus e per la distribuzione del vaccino.

"Applaudo il pacchetto bipartisan per il sostegno economico del Congresso che assicurerà risorse cruciali per la lotta al Covid-19", afferma il presidente eletto Joe Biden, "a novembre il popolo americano ha detto con chiarezza che ora è il momento dell'azione e del compromesso. Sono rincuorato nel vedere i membri del Congresso recepire il messaggio, superando le differenze e lavorando insieme. Questo è un modello per il difficile lavoro che ci aspetta per la nostra nazione".

"E' un primo passo, dobbiamo fare di più", osserva la Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi.

"Il presidente Donald Trump ha spinto per mesi perché gli americani ottenessero gli aiuti finanziari di cui hanno così tanto bisogno. Aspettiamo con ansia che il Congresso spedisca la legge sul suo tavolo per la firma", commenta il portavoce della Casa Bianca Ben Williamson.

Il nuovo pacchetto di aiuti è il più imponente della storia americana, dopo quello da 2.300 miliardi di dollari approvato lo scorso marzo. "Negli occhi dei mercati, l'inesorabile processo di vaccinazione, che è appena iniziato, è molto più potente dell'attuale trend dei contagi e dei lockdown e questo impedirà ai mercati di scivolare troppo in basso nel pozzo di una disperazione pandemica", osserva in una nota Adam Crisafulli, analista fondatore di Vital Knowledge, assicurando che restano in piedi i 3 pilastri del rally: vaccini, forti risultati societari e stimoli ingenti.

Intanto, Trump ha firmato una legge di bilancio provvisoria per evitare uno "shutdown", ovvero un blocco delle attività amministrative. Il presidente Usa venerdì scorso aveva firmato un provvedimento di proroga per consentire al Congresso di raggiungere l'intesa bipartisan sul piano di aiuti.

