Addio a Xinxing, il panda in cattività più vecchio del mondo

AGI - E' morto in Cina il panda più anziano in cattività. Xinxing, questo il nome dell'esemplare femminile, è morta l'8 dicembre scorso all'eta' di 38 anni - corrispondenti a oltre 110 anni per gli esseri umani - allo zoo di Chongqing, nel Sud-Ovest del Paese. Già a ottobre il panda aveva mostrato segnali di assopimento e perdita di appetito: le sue condizioni sono peggiorate nel giro di pochi giorni, con fiato corto, tosse, problemi intestinali e di altra natura. Nonostante molti sforzi del Centro per la Conservazione e la Ricerca del Panda Gigante, l'animale e' deceduto dopo poche settimane.

Originaria del Sichuan

Xinxing era nata nel 1982 nella provincia Sud-Occidentale cinese del Sichuan, patria del popolare orsetto del bambù, ed e' stata portata allo zoo di Chongqing quando aveva solo un anno. Ha dato alla luce più di 150 cuccioli, che si trovano in Cina e altri Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Giappone. I panda vengono spesso prestati o donati dalla Cina, in segno di amicizia, con una pratica che ha assunto, nel corso dei decenni, il nome di "diplomazia dei panda".