Joe Biden si vaccina in diretta tv: "Non c'è nulla da temere"

AGI - "La gente deve fare il vaccino non appena è disponibile, non c'è nulla da temere". Così il presidente eletto Joe Biden, facendo l'immunizzazione in diretta tv, esorta gli americani a fare lo stesso. "Questo è solo l'inizio per porre fine alla pandemia", ha osservato Biden, chiedendo agli americani di continuare con le misure per contenere i contagi, come il distanziamento sociale o le mascherine.

Al suo fianco la moglie Jill che era già stata vaccinata qualche ora prima. Biden ha ringraziato tutti gli operatori della Sanità, compresa l'infermiera che gli ha somministrato il vaccino, definendoli "eroi". Biden è stato vaccinato all'ospedale ChristianCare di Newark dall'infermiera Tabe Masa. Lei ha chiesto al presidente eletto se voleva contare fino a tre prima dell'iniezione e lui le ha risposto: "No, procedi quando sei pronta".

Biden, nel ringraziare l'infermiera, ha sottolineato il lavoro di medici e scienziati, per combattere la pandemia. "Dobbiamo a questa gente davvero tanto - ha detto - agli scienziati e alle persone che hanno portato a tutto questo, ai lavoratori in prima linea, la gente che ha fatto il lavoro clinico, è incredibile. Mi sarebbe piaciuto avere il tempo per girare l'intero ospedale e vedere quanto voi tutti siate impegnati ed incredibili. Vi dobbiamo molto, davvero tanto".