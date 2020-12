La Camera Usa approva una misura contro lo shutdown per 48 ore 

AGI - La Camera Usa ha approvato un provvedimento per evitare lo shutdown per le prossime 48 ore con l'obiettivo di allungare per altri due giorni, le discussioni sul bilancio 2021 ed evitare la paralisi dell'amministrazione federale ("shutdown"). E soprattutto per cercare di strappare un piano di sostegno all'economia. Non è chiaro però se la misura passerà in Senato, dove alcuni sono contrari a evitare lo shutdown.

Democratici e i Repubblicani questa settimana non sono riusciti a concludere i negoziati su un nuovo pacchetto di aiuti cruciali per le famiglie e le imprese duramente colpite dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Allo stesso tempo, non sono riusciti a raggiungere un consenso sulla nuova legge finanziaria.

I membri del Congresso avranno tempo fino a domenica sera per trovare un accordo sullo stanziamento di 900 milioni di dollari di sostegno alle famiglie. In caso di mancato accordo ieri sera sarebbe quindi scattato lo “shutdown” governativo che prevedeva il blocco di molte attività federali e la messa a riposo di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici.