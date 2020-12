La Cina inasprisce le regole sui voli internazionali

AGI - L'ente regolatore dell'aviazione civile in Cina ha annunciato che sospenderà i voli delle compagnie aeree sulle tratte internazionali per due settimane, se almeno cinque passeggeri risultassero positivi al Covid-19 al loro arrivo. La decisione inasprisce le misure gia' in vigore che prevedono una sospensione di una settimana. L'amministrazione per l'Aviazione civile cinese ha spiegato che le nuove regole hanno effetto immediato. Lo riporta la Reuters.