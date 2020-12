Putin si congratula con Biden: "Pronto a collaborare"

Tra le cancellerie internazionali che non si sono ancora congratulate con Joe Biden vi sono grandi e medie potenze come Cina, Russia, Brasile e Messico. La scusa ufficiale è che Trump non ha ancora ammesso la sconfitta e ha avviato un'offensiva legale. Una simile prudenza da parte di interlocutori così importanti cela però motivazioni molto più profonde