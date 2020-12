In Arabia Saudita si prenota il vaccino tramite app

AGI - L'Arabia Saudita ha aperto la registrazione per il vaccino Covid-19 tramite l'applicazione Sehhaty (la mia salute). Il vaccino sarà disponibile gratuitamente. La Food and Drug Authority dell'Arabia Saudita ha annunciato giovedì che il Regno ha approvato il vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech.

Il ministero della salute ha confermato la sua sicurezza ed efficacia, dopo che i test hanno dimostrato che ha fornito una forte risposta immunitaria e di anticorpi nei pazienti.

La vaccinazione verrà somministrata in tre fasi. La prima darà la priorità ai cittadini e ai residenti di età superiore ai 65 anni, a quelli che combattono in prima linea la pandemia e alle persone con determinate condizioni di salute preesistenti. Nella prima fase verranno vaccinati anche gli individui obesi e con un indice di massa corporea superiore a 40, quelli che sono immunocompromessi e qualsiasi individuo con due o più condizioni preesistenti come: il diabete o l'asma.

Altre condizioni preesistenti che rientrano nella prima fase di vaccinazione sono: malattia renale cronica, malattia cardiaca cronica, malattia polmonare cronica, e individui che hanno avuto un ictus. La seconda fase si rivolge agli individui di età superiore ai 50 anni, così come al resto degli operatori sanitari e alle persone con un indice di massa corporea compreso tra 30 e 40. La terza fase includerà cittadini o residenti rimanenti che desiderano essere vaccinati.