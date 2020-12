I negoziati tra Bruxelles e Londra sulla Brexit continuano

AGI - I negoziati tra Bruxelles e Londra su Brexit andranno avanti. Lo annuncia una nota congiunta della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e del primo ministro britannico, Boris Johnson al termine del colloquio telefonico di questa mattina. "Abbiamo avuto una telefonata utile e abbiamo discusso i principali argomenti ancora non risolti", si legge nella nota.

"I nostri team di negoziazione hanno lavorato giorno e notte negli ultimi giorni". Dopo quasi un anno di trattative, "nonostante il fatto che le scadenze siano saltate piu' e piu' volte, pensiamo che a questo punto sia responsabile fare un ultimo miglio supplementare. Di conseguenza, abbiamo incaricato i nostri negoziatori di proseguire i colloqui e di vedere se e' possibile raggiungere un accordo anche in questa fase avanzata", concludono von der Leyen e Johnson.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, invece, ha detto che "va fatto tutto il possibile" per arrivare a un accordo tra Bruxelles e Regno Unito sui rapporti commerciali post-Brexit. Merkel ha commentato gli sviluppi sui negoziati tra Londra e Bruxelles, nella conferenza stampa in cui ha annunciato l'introduzione di un lockdown duro in Germania contro il Covid-19.