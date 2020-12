Usa: Nbc, "Hunter Biden nascose 400 mila dollari al fisco"

AGI - Hunter Biden, figlio del presidente eletto Joe Biden, non avrebbe dichiarato nel 2014 al fisco americano 400 mila dollari ricevuti come compenso dalla società ucraina del gas Burisma. Lo riporta Nbc News. Le nuove rivelazioni sarebbero contenute nel famoso computer ritrovato nel Delaware in un negozio di riparazioni e appartenuto a Hunter Biden. Nbc è entrata in possesso di una copia di una email trovata nel pc.

"Nel 2014 sei entrato nel board di Burisma - scriveva in una email di tre anni fa il socio, l'uomo d'affari Eric Schwerin - e noi siamo ancora in attesa della tua dichiarazione dei redditi per fare luce sui guadagni non riportati". L'email rileva che Hunter aveva guadagnato più di 1,2 milioni di dollari, di cui 400 mila facevano parte della retribuzione di Burisma come membro del board. Nel 2014 il padre di Hunter era vicepresidente degli Stati Uniti.



Il documento è stato messo a disposizione di Nbc dall'avvocato di Rudy Giuliani, Robert Costello, il quale ha dichiarato di aver ricevuto una copia del drive dal proprietario del negozio di riparazione di computer dove il figlio di Biden avrebbe lasciato il suo laptop, senza più andare a ritirarlo. I procuratori federali nel Delaware, intanto, stanno analizzando gli affari di Hunter in Cina come parte di un possibile "schema finanziario" messo in atto per aggirare il fisco fin dal 2018. Lo staff di Biden, contattato da Nbc, non ha risposto a una serie di domande, tra cui una che chiedeva se Hunter avesse poi chiarito la sua posizione riguardo la dichiarazione dei redditi del 2014.