Un'auto è piombata sui pedoni a Londra

AGI - E di cinque feriti, quattro dei quali in condizioni serie, il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina nel quartiere di Hackney, a nord-est di Londra, dove un'automobile ha invaso all'improvviso un marciapiede investendo alcuni pedoni. Lo riferisce la polizia, confermando che, al momento, non si indaga per terrorismo. L'automobile ha poi terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero. Non sono al momento note le generalità e le condizioni del conducente.