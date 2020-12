Grave incidente in una centrale nucleare in Finlandia, ma senza conseguenze

AGI - Un incidente "grave" in una centrale nucleare finlandese non ha però provocato fughe radioattive o pericoli per l'uomo e per l'ambiente. La rassicurazione è arrivata dall'autorità della Finlandia per la sicurezza nucleare e dalla società che gestisce il reattore, Tvo. L'incidente, poco dopo il locale mezzogiorno, è avvenuto nel reattore 2 della centrale di Olkiluoto, nel sud ovest del Paese.

"Non ci sono pericoli per le persone o per l'ambiente esterno", secondo un responsabile dell'autorità per la sicurezza nucleare (Stuk), che ha definito "grave" l'incidente. "Sono stati rilevati livelli elevati di radioattività all'interno dell'impianto ma non all'esterno", ha precisato l'Agenzia internazionale dell'energia atomica precisando di essere in contatto con le autorità finlandesi.

Tali elevati livelli si sono registrati in una parte della centrale in cui già lo sono in una situazione di normalità: per questo non vi lavora nessuno, ha spiegato ancora l'autorità. Dopo il "picco" registrato a metà giornata, la situazione è tornata ai livelli normali. L'energia utilizzata in Finlandia proviene per circa un terzo dai 4 reattori nucleari; due ulteriori sono in via di realizzazione.