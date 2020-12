La corsa degli Usa al vaccino, ma i positivi sono oltre 15 milioni

AGI - Il presidente eletto Usa, Joe Biden, ha promesso la distribuzione del vaccino contro il coronavirus a 100 milioni di persone durante i primi tre mesi della sua amministrazione.

Intanto, Il presidente americano, Donald Trump, ha firmato l'ordine esecutivo che obbliga a fornire il vaccino contro il Covid-19 ai cittadini americani e solo dopo distribuirlo al resto del mondo.

Parlando dal suo feudo elettorale, a Wilmington, in Delaware, Biden ha promesso "100 milioni di vaccinazioni nei primi 100 giorni" alla Casa Bianca.

Biden, ha promesso di "invertire la rotta" della pandemia da coronavirus nei primi 100 giorni del suo mandato. Lo ha detto nei giorno in cui gli Usa hanno superato i 15 milioni di casi dall’inizio della pandemia: un milione in più in appena cinque giorni, rispetto ai 14 milioni registrati il 3 dicembre.

Biden si è impegnato a chiedere, nel suo primo giorno alla Casa Bianca, di indossare le mascherine ovunque sia possibile, ha assicurato che farà vaccinare 100 milioni di americani nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. Indossare la mascherina sarà considerato "un atto patriottico".

"Comincerò con un ordine esecutivo il primo giorno alla Casa Bianca per richiedere mascherine ovunque sia possibile ai sensi della legge: gli edifici federali, sugli aerei, i treni, gli autobus" e ha assicurato anche che cercherà di riaprire la maggior parte delle scuole entro i primi tre mesi del suo mandato.

"Dal nostro dolore collettivo troveremo uno scopo collettivo", ha aggiunto, promettendo che il suo team anti-Covidi sarà pronto per entrare in azione "dal primo giorno" e "non risparmierà alcun singolo sforzo".

Il piano di vaccinazione di massa "più efficiente nella storia degli Stati Uniti" e per realizzarlo sarà essenziale per il Congresso, con uno sforzo bipartisan, fornisca i fondi.