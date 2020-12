In Germania 590 morti, è il numero più alto dall'inizio della pandemia

AGI - Sono 590 decessi legati al coronavirus registrati nelle 24 ore in Germania, stando ai dati del Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco: si tratta del record assoluto di morti in un solo giorno dall'inizio della pandemia.

Il precedente record era stato raggiunto martedì scorso, con 487 morti. Secondo il bilancio effettuato dalla Zeit online - che conteggia via via le segnalazioni in arrivo dalle varie autorità sanitarie locali, senza aspettare le procedure dell'Rki - in effetti il ​​numero delle vittime giornaliere è 623, con ciò superando la soglia dei 20 mila decessi dovuti al Covid-19.