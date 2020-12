Prima donna vaccinata contro il Covid in Gran Bretagna 

AGI - Una donna di 90 anni dell'Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech Covid dopo la sperimentazione, per quello che è l'inizio del programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 all'University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, nel centro dell'Inghilterra. "Mi sento una privilegiata", ha detto, citata dalla Bbc, nelle West Midlands, in Inghilterra. E' partito il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall'Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato 'V-Day', il giorno del vaccino.