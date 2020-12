L'Everest è più alto di 86 centimetri

L'Everest è 86 centimetri più alto di quanto si fosse ritenuto finora. La sua altezza è stata fissata in 8mila 848 metri e 86 centimetri da Cina e Nepal che condividono la sovranità sulla montagna più alta del mondo. L'annuncio congiunto è il frutto di un'intesa tra i due Paesi che finora non erano d'accordo sul metodo di misurazione perché Pechino non teneva conto della calotta di ghiaccio e neve sulla cima. Addirittura nel 2005 la Cina aveva sottratto dal calcolo dell'altezza quattro metri di ghiaccio, riducendone l'altezza a 8.844,43 metri.

L'accordo politico tra Pechino e Katmandu

La decisione politica di arrivare a una misurazione congiunta era stata presa durante una visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Katmandu, lo scorso anno. L'ultima misurazione universalmente riconosciuta del 'tetto del mondo', 8.848 metri esatti sopra il livello del mare, risaliva al 1954 quando ci fu la prima conquista alpinistica della vetta himalayana.

La catena dell'Himalaya è relativamente giovane essendosi formata 50-60 milioni di anni fa ed è ancora in crescita a causa delle spinte tettoniche della crosta terrestre. La stima dei geologi è che ogni secolo guadagni poco meno di mezzo metro di altezza.