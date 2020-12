"Khamenei regolarmente al lavoro", smentite le voci sulla sua salute

AGI - Un funzionario vicino alla Guida Suprema iraniana ha smentito le voci circolate nelle scorse ore sui social media sull'aggravarsi delle condizioni di salute dell'ayatollah Ali Khamenei. "Per grazia di Dio e con le preghiere dei fedeli", ha scritto su Twitter Mehdi Fazeli, rilanciato dall'agenzia semi-ufficiale Fars, "è in buona salute ed è impegnato impegnato vigorosamente nel portare avanti la sua agenda secondo le abitudini". Fazeli ha lavorato nell'ufficio responsabile della pubblicazione dei lavori di Khamenei.

Le voci su un aggravamento

Sui social e du diversi media erano rimalzate indiscrezioni secono cui Khamenei sarebbe "gravemente malato" e avrebbe "trasferito i poteri al figlio" Mojtaba Khamenei. Problemi di salute non sono una novità per l'81enne Khamenei, ormai 81enne, dopo il tumore alla prostata per cui era stato operato già nel 2014. Khamenei, Guida suprema da 31 anni dopo essere stato per otto il presidente del Paese, è stato l'erede di Ruhollah Khomeoni, fondatore dell'attuale regime teocratico iraniano, me non ha avuto lo stesso carisma per poterlo sostituire appieno.