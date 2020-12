Boris Johnson pronto ad abbandonare i colloqui sulla Brexit?

AGI - Il premier britannico Boris Johnson è pronto a uscire dai negoziati post Brexit nel giro di ore dopo le richieste dell'Ue, lo scrive il tabloid britannico Sun. Johnson rifiuterà le "oltraggiose" richieste Ue delle ultime ore per poi annunciare che la Gran Bretagna andrà avanti con un No Deal che significa una rottura netta da Bruxelles.

Potrebbe fare un discorso alla nazione in tal senso già domani sera, scrive il Sun. Dopo quattro anni, cinque mesi e 14 giorni di trattative, una fonte vicina al primo ministro ha detto: "Ora è davvero roba da fine partita. Se entro la fine dei colloqui di oggi non ci sarà alcun movimento, ci sarà almeno da chiedersi se vale la pena di continuare. Non cederemo alle richieste dell'Unione Europea che ci impediscono di riprendere il controllo delle regole sotto le quali vivono i britannici". È molto semplice".