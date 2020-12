Scontri a Parigi contro la legge sulla sicurezza voluta dal Governo

AGI- Tensione scontri a Parigi tra polizia e manifestanti tornati in piazza per protestare contro la legge sulla sicurezza globale voluta dal governo. Alcuni dimostranti hanno dato alle fiamme diverse auto e hanno lanciato petardi contro gli agenti, che hanno risposto con gas lacrimogeni.

Diverse vetrine, sono state danneggiate, tra cui quelle di un supermercato, di un'agenzia immobiliare e di una banca, dopo che il corteo ha lasciato Porte des Lilas per dirigersi verso Place de la Republique.

La protesta contro la legge sulla sicurezza del governo prosegue in quasi 90 città della Francia, tra cui Nantes, Orleans, Rennes, Rouen e Lille, nonostante il governo abbia annunciato di voler rivedere gli aspetti più controversi del controverso progetto.

Oggi erano in programma anche altre proteste dei sindacati contro la precarietà del lavoro. Ai manifestanti non è bastato l'annuncio del governo di vole riscrivere il contestatissimo articolo 24, che avrebbe limitato drasticamente la possibilità degli organi di stampa di diffondere immagini delle forze dell'ordine in servizio: la piazza chiede il ritiro totale della legge.

Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha riferito che sono state fermate ventidue persone a Parigi per gli incidenti. Nella capitale alcuni dimostranti hanno dato alle fiamme diverse auto e hanno lanciato petardi contro gli agenti, che hanno risposto con gas lacrimogeni; diverse vetrine sono state danneggiate.