Record nel Tennessee:  una bimba nasce da un embrione congelato 27 anni fa

AGI - In Tennessee, una bimba Molly è nata da un embrione congelato il 14 ottobre 1992, ed è il record mondiale di durata di un embrione .

L'embrione della piccola Molly Gibson fu congelato nell'ottobre del 1992 ed è rimasto al gelo fino all'inizio di quest'anno, quando Tina e Ben Gibson l'hanno adottato.

Tina, che ha 28 anni, ha dato alla luce la piccola alla fine di ottobre. La nascita di Molly batte il record detenuto precedentemente appartenuto dalla sorellina maggiore, Emma, il cui embrione era sempre risalente al 1992 ed era una gemella di Molly. Pur essendo sposati da 10 anni, Tina e Benjamin Gibson non erano riusciti a concepire e così a un certo punto avevano deciso di esplorare metodi alternativi per diventare genitori.

Gli embrioni erano stati donati da un'altra coppia anonima, che li aveva fertilizzati e congelati quasi 30 anni fa presso il National Embryo Donation Center, una onlus che conserva all'incirca un milione di embrioni. Come molti altri genitori, la coppia aveva conservato gli embrioni; ma poi avendo deciso di non usarli, li ha lasciati a disposizione per il genitore (o la coppia di genitori) che in futuro avessero voluto usarli.