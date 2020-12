Un altro misterioso monolite è apparso in Romania

AGI - Un monolite di metallo alto 4 metri è stato eretto da ignoti sulla collina di Batca Doamnei, nei pressi della città di Piatra Neamt, nella Romania nordorientale, in prossimità di un sito archeologico dace. Lo riporta Sky News citando i media locali. Il manufatto è simile a quello, alto 3 metri, apparso nel deserto dello Utah e rimosso altrettanto misteriosamente venerdì scorso. L'oggetto, dotato di una base triangolare, è coperto da curiosi ghirigori. Non è noto se ci sia una regia unica dietro i due episodi, che appaiono ispirati a '2001 Odissea nello spazio'. Nel libro di Arthur C. Clarke, poi portato sullo schermo da Stanley Kubrick, un monolite alieno appare sulla Terra e dona l'intelligenza alle scimmie.

Il sindaco di Piatra Neamt, Andrei Carabelea, ha accolto la notizia con ironia, assicurando che "non c'è motivo di panico per chi crede che ci sia ancora vita nell'universo". "La mia idea è che alcuni terribili, sfacciati ragazzi alieni abbiano lasciato casa sull'Ufo dei loro genitori e abbiano iniziato a piantare monoliti di metallo in giro per il mondo", ha scritto Carabelea su Facebook, "prima nello Utah e ora Piatra Neamt. Sono onorato che abbiano scelto la nostra città".

"Mi piace vedere questa bizzarria come un'ulteriore prova di quanto sia speciale la nostra città, per i terrestri e forse non solo", ha aggiunto il sindaco, esprimendo l'auspicio che il monolite attragga i turisti.