Auto sulla folla a Treviri: quattro morti, c'è anche una bambina 

AGI - Feriti gravi che giacciono a terra, negozi danneggiati, il Range Rover nero obbligato a fermarsi grazie all'intervento della polizia, la presenza di numerosi mezzi dei soccorsi: sono alcune delle immagini e dei video che circolano sui social media dopo che un'auto è piombata sulla folla a Treviri, causando almeno quattro morti e 30 feriti.

A quanto afferma il Triersche Volksfreund, un testimone oculare parla di un Range Rover Suv che percorreva la zona a tutta velocità e che all'impatto "si sono viste persone volare in aria".

La polizia ha smentito che l'autista arrestato sia una donna, come inizialmente era stato riportato da indiscrezioni di stampa; fra le vittime c'è anche una bambina.

La polizia della Renania Palatinato si appella comunque alla cittadinanza "a non diffondere speculazioni" sull'episodio.

Le autorità cittadine di Treviri hanno lanciato un appello alla cittadinanza di lasciare immediatamente l'area del centro cittadino, dove un'automobile - si tratterebbe di una Range Rover nera - ha investito una folla di pedoni nella zona pedonale, facendo almeno due vittime e dieci feriti. In una nota, si afferma che "a causa della particolare situazione operativa, evitate assolutamente il centro della città".

Sul posto si trovano i soccorsi, le forze dei vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Le autorità chiedono inoltre "di abbandonare evitare la zona colpita, di seguire le indicazioni delle forze dell'ordine". Inoltre, "se avete fatto osservazioni rilevanti, informate la polizia. Informeremo quando il pericolo sarà passato".

A quanto riferisce il portale di notizie 'Lokalo', l'autista del Range Rover nero avrebbe percorso il centro cittadino ad oltre 70 chilometri orari, tra l'altro passando anche per una delle vie più affollate per lo shopping natalizio, la Simeonstrasse, che si trova vicino alla Porta Nigra.

Città romana culla di Marx

Treviri, Trier in tedesco, è famosa per le sue radici romane e per aver dato i natali a Karl Marx, nel 1818. La città di 114 mila abitanti della Renania Palatinato, nell'ovest della Germania, si trova vicino al confine con il Lussemburgo. Fu fondata nel 16 a.C. dai romani, ai tempi dell’imperatore Augusto, come Augusta Treverorum, dal nome di

e una tribù celtica. In seguito divenne residenza imperiale di Diocleziano e capitale dell’Impero Romano nel 293.

La sua Porta Nigra è la più grande e antica porta romana in Germania ed è patrimonio Unesco al pari di altre vestigia imperiali presenti in città.