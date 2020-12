Biden lancia il team dell'economia: "Ricostruiremo meglio"

AGI - "Un team di prima classe che ci trascinerà fuori da questa crisi economica, non semplicemente ricostruendo ma ricostruendo meglio. Un team che ha esperienza e che è già stato messo alla prova".

Così il presidente eletto Joe Biden presenta la sua squadra di governo per l'economia che sarà guidata dall'ex capo della Federal Reserve, Janet Yellen, nominata ministro del Tesoro, prima donna della storia americana in questo ruolo (se sarà confermata dal Senato).

"Stiamo attraversando una crisi storica. E' una tragedia americana ed è essenziale muoversi con urgenza perché l'inazione produrrebbe una recessione che si auto-alimenta, provocando ancora maggiore devastazione", ha avvertito Yellen, impegnandosi a lavorare per una ripresa inclusiva e per ripristinare il sogno americano.

Biden, durante l'evento organizzato nel teatro Queen di Wilmington, lo stesso dove aveva presentato la squadra per la sicurezza nazionale, ha reclamato l'approvazione da parte del Congresso di un "immediato" e "robusto" nuovo piano di sostegno contro il Covid-19, segnalando che qualunque misura varata durante questa fase di "anatra zoppa" sarà certamente "solo l'inizio".

"I tempi sono duri - ha dichiarato - ma l'auto è in arrivo".

Neera Tandem, storica advisor dei Clinton e nominata direttore dell'Office of Management and Budget, è la scelta probabilmente più controversa di Biden, osteggiata sia dai repubblicani e sia dall'ala liberal del partito democratico. Secondo alcuni, è "l'agnello sacrificale" da offrire in pasto ai repubblicani perché venga bocciata in Senato favorendo l'approvazione delle altre nomine.

Come vice segretario al Tesoro, Biden ha scelto Wally Adeyemo, che si è detto pronto a lavorare con Yellen per "ridurre le diseguaglianze, espandere la classe media e assicurare la costruzione di un'economia che funzioni per tutti".

Cecilia Rouse, indicata come capo dei consiglieri economici, ha insistito sulla criticità della situazione, ribadendo la necessità di intervenire subito.

Jared Bernstein, selezionato tra gli advisor economici, ha definito "tempestiva, risonante e visionaria" l'agenda economica di Biden.

Heather Boushey, altra consigliera economica, ha sottolineato in particolare la necessità di rompere le barriere di genere e razziali in modo tale da non esclude nessuno dal sogno americano.

"Iniziamo subito a lavorare per guarire, per unire, per ricostruire l'America per tutti gli americani - ha rimarcato Biden - perché è quello che meritano e quello che si aspettano".