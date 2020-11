Gli Usa accelerano sul vaccino. Via alla distribuzione dal 12 dicembre

AGI - Gli Stati Uniti accelerano verso la distribuzione del vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19 dal prossimo 12 dicembre, dopo la riunione dei consiglieri dell'Fda (Food and Drug Administration) fissata per il 10. Il meeting della commissione degli advisor, composta da esperti esterni all'Fda, potrà essere seguito dal pubblico in streaming, dalle 9 alle 18.

In base alla loro raccomandazione, l'Fda deciderà se concedere l'autorizzazione d'emergenza (Eua) al vaccino e nel caso la distribuzione di milioni di dosi scatterebbe nel giro di 24 ore, come previsto dall'operazione Warp Speed lanciata da Donald Trump.

Il presidente eletto Joe Biden è stato informato dagli esperti della Sanità mercoledì scorso. Funzionari dell'amministrazione coinvolti nell'operazione Warp Speed segnalano che fino a 20 milioni di persone potrebbero essere vaccinate in America entro il mese di dicembre.

Gli americani si aspettino "un'ondata dopo l'altra" di Covid-19. Lo ha detto il virologo americano Anthony Fauci alla Cnn, commentando le conseguenze del week-end del Ringraziamento."Ci sarà quasi certamente un aumento a causa di quello che è successo con i viaggi. Potremmo vedere un'impennata su un'impennata" nel giro di due o tre settimane.

"Non vogliamo spaventare la gente, ma questa è la realta'". "Questa è stata una tendenza infausta", ha aggiunto Fauci, "con le vacanze di Natale e altri viaggi di fine anno che si profilano