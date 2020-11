Trump potrebbe annunciare la ricandidatura nel giorno dell'Inaugurazione di Biden

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando di annunciare la sua ricandidatura il 20 gennaio, il giorno dell'Inaugurazione del presidente eletto Joe BidEn. Lo riporta 'The Daily Beast', che cita tre fonti vicine a Trump, il cui staff sarebbe in contatto con alcuni possibili sponsor per comprendere quanto solida sia la prospettiva di correre di nuovo nel 2024.

Secondo le stesse fonti, Trump intende continuare a mantenere il più possibile l'attenzione dei media, che invece troverebbero Biden "noioso". L'idea di un evento il 20 gennaio per annunciare la ricandidatura rientrerebbe quindi nel quadro del tentativo di rubare il più possibile la scena al presidente eletto.