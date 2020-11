AGI - Almeno 7 persone sono morte per un attentato a Mogadiscio: un kamikaze si è fatto saltare in aria in una gelateria della capitale somala.

Almeno sei i feriti. Nessuno ha rivendicato l'attentato, ma nel disastrato Paese del Corno d'Africa, il gruppo terrorista islamista Al Shabaab compie spesso incursioni nella capitale.