Le carcasse dei visoni abbattuti in Danimarca stanno riemergendo dal terreno

AGI - In alcune località della Danimarca stanno riemergendo dal terreno le carcasse di alcuni dei milioni di visoni abbattuti nelle scorse settimane dopo l'identificazione di focolai di Covid in alcuni allevamenti. L'ultimo caso è stato segnalato in un centro di addestramento militare a Holsterbo ma non sarebbe un episodio isolato, ha spiegato alla stazione radio DR il portavoce della polizia nazionale, Thomas Kristensen.

Il macabro fenomeno è dovuto alla scarsa quantità di terra, in alcuni casi appena un metro, che è stata posta sopra i cadaveri che, gonfiati dai gas della decomposizione, fanno pressione sul terreno soprastante, tornando così alla luce.

And now, for the latest in the saga of Denmark's Covid-infested mink: Although buried 3 feet underground, the mink are bloated with gasses and thousands are rising to the surface - from mass graves. I swear they'll be making zombie movies about this soon.https://t.co/5V9q1A6j4I