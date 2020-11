Per Guterres, la violenza sulle donne è "una pandemia ombra che deve finire"

AGI - " La violenza contro le donne e le ragazze è un'emergenza globale che richiede un'azione urgente a tutti i livelli, in tutti gli spazi e da parte di tutte le persone", lo scrive su Twitter il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Nella Giornata internazionale per porre fine alla violenza contro le donne ribadisco il mio appello a porre fine a questa pandemia ombra una volta per tutte".