Xi Jinping si congratula con Biden. E chiede "rispetto reciproco"

AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, si è congratulato con il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di un colloquio telefonico. Lo riferisce l’agenzia Xinhua. E’ il primo contatto diretto tra i due dopo la vittoria del candidato Democratico alle elezioni presidenziali Usa del 3 novembre scorso.

La Cina chiede agli Stati Uniti di promuovere lo sviluppo “sano e stabile” delle relazioni bilaterali, nell'interesse della comunità internazionale, e di evitare gli scontri, ha detto Xi Jinping dopo il colloquio.

“Si spera che entrambe le parti sostengano lo spirito di non conflittualità, evitino gli scontri, si rispettino reciprocamente, attuino una cooperazione vantaggiosa per tutti, si concentrino sulla cooperazione, gestiscano le differenze e promuovano lo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-statunitensi”, ha proseguito il presidente cinese, citato dall’agenzia Xinhua, aggiungendo che la Cina auspica anche una cooperazione con la comunità internazionale per la pace e lo sviluppo nel mondo.